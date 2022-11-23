Учителя в Шотландии выйдут на забастовки

Десятки тысяч учителей в Шотландии проведут забастовку 24 ноября, после того, как новое предложение о заработной плате было отклонено, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Забастовка членов Образовательного института Шотландии (EIS) приведет к закрытию большинства школ в Шотландии. Это произошло из-за того, что требование профсоюза о повышении заработной платы на 10% не было выполнено.

Другие учителя откажутся замещать отсутствующих коллег.