https://news.day.az/world/1513559.html Учителя в Шотландии выйдут на забастовки
Учителя в Шотландии выйдут на забастовки
Десятки тысяч учителей в Шотландии проведут забастовку 24 ноября, после того, как новое предложение о заработной плате было отклонено, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Забастовка членов Образовательного института Шотландии (EIS) приведет к закрытию большинства школ в Шотландии. Это произошло из-за того, что требование профсоюза о повышении заработной платы на 10% не было выполнено.
Другие учителя откажутся замещать отсутствующих коллег.
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