В французских заведениях резко подорожало пиво

Согласно исследованию платформы Privateaser.com., за прошедших с 2019 три года, во Франции пиво подорожало на 9%, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на передает Day.Az со ссылкой Gazeta.ru.

"Кроме обычных факторов падения посещаемости в зависимости от сезона, сейчас в игру вступают и другие: рост цен на энергию, инфляция... У французов больше нет прежнего желания потреблять напитки. Снижение покупательной способности неизбежно приводит к падению посещаемости", - рассказал управляющий Давид Зенуда, ответственный за несколько заведений в Париже.

По данным собственников заведений, рост цен был вызван инфляцией, которая стала причиной возросших затрат. Сейчас, в среднем, бокал пива в Париже будет стоить €7,05, а в провинциях - €5,78.