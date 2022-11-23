https://news.day.az/world/1513571.html Второй за день взрыв в Иерусалиме - ВИДЕО
Второй за день взрыв в Иерусалиме - ВИДЕО
Второй за день взрыв произошел в Иерусалиме, на этот раз в автобусе, недалеко от первого места. Об этом сообщает издание Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее СМИ сообщили, что на въезде в Иерусалим произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали десять человек.
"Вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве поблизости в автобусе", - пишет JP.
Отмечается, что информации о возможных пострадавших пока не было.
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