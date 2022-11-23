Европа может избежать газового кризиса

Благодаря теплой погоде, которая держится на территории Европы в последние недели, региону удастся избежать дефицита природного газа этой и следующей зимой. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение гендиректора сингапурского поставщика металлов и энергоресурсов Trafigura Джереми Уира, передает Day.Az.

По словам Уира, предстоящей зимой запасы газа в Европе, вероятно, сократятся примерно на две трети, при условии, что погода будет стабильной, а Россия продолжил поставки топлива через Украину. В таком случае регион сможет пережить грядущий отопительный сезон и получить достаточный запас топлива для предотвращения кризиса в зимний период 2023-2024 годов.

Глава Trafigura также назвал европейские газохранилища надежными. "Мы очень беспокоились о ценах на энергоносители, и это беспокойство уменьшилось", - сказал он.