Рост инфицирования COVID-19 в Китае приблизился к антирекорду

Распространение коронавируса в Китае за последние дни заметно ускорилось, показатель заражаемости в стране вплотную приблизился к историческому антирекорду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Согласно данным, опубликованным в среду Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки власти зарегистрировали 29 157 новых случаев (включая бессимптомников).

Согласно статистике ведомства, максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля (29 411 случаев). Таким образом, вирус становится все сложнее контролировать, даже несмотря на огромный опыт, накопленный правительством и медиками КНР при использовании, казалось бы, довольно эффективных мер политики нулевой терпимости к COVID-19.

Как следует из официальных данных, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, - носители ковид без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по Китаю сложилась в южной провинции Гуандун (на нее приходится примерно 35% заражений за последние несколько недель), за ней следуют город центрального подчинения Чунцин и центральная провинция Хэнань. В специальных больницах трех указанных регионов, как видно из официальной статистики, насчитывается почти две трети заразившихся (включая бессимптомников), находящихся в больницах КНР под присмотром медицинских специалистов.