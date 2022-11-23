В Сирии убит генерал КСИР

В Сирии погиб один из советников Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (SEPAH).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении КСИР.

Отмечено, что генерал Давуд Джафари погиб в результате взрыва бомбы недалеко от Дамаска.

Иран обвинил Израиль в смерти генерала.