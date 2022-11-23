https://news.day.az/world/1513598.html В Сирии убит генерал КСИР
В Сирии убит генерал КСИР
В Сирии погиб один из советников Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (SEPAH).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении КСИР.
Отмечено, что генерал Давуд Джафари погиб в результате взрыва бомбы недалеко от Дамаска.
Иран обвинил Израиль в смерти генерала.
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