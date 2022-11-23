В палестинский Наблус вошла армия Израиля
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В палестинский Наблус этой ночью вошла армия Израиля

Официально объявлено, что среди убитых армией Израиля местных жителей 16-летний подросток по имени Ахмад Шехаде.

Зачистка 150 тысячного Наблуса продолжалась всю ночь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.