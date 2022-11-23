https://news.day.az/world/1513600.html В палестинский Наблус вошла армия Израиля - ВИДЕО
В палестинский Наблус вошла армия Израиля - ВИДЕО
В палестинский Наблус этой ночью вошла армия Израиля
Официально объявлено, что среди убитых армией Израиля местных жителей 16-летний подросток по имени Ахмад Шехаде.
Зачистка 150 тысячного Наблуса продолжалась всю ночь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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