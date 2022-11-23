Массовая драка на заводе Apple в Китае

Сотни рабочих на главном заводе Apple по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу подрались с сотрудниками службы безопасности из-за сохранения жестких ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Видео массовой драки опубликовало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рабочие завода Foxconn подрались с охранниками, одетыми в белые защитные костюмы для подавления вспышки ковида. По словам очевидцев, число сотрудников службы безопасности превышало число работников предприятия.

Также в других роликах очевидцев событий несколько человек в белых костюмах избили палками лежащего на земле человека. После этого группы людей начали пробиваться через баррикады, установленные охранниками. В конце одного из роликов несколько рабочих окружили полицейскую машину и начали раскачивать ее.

По данным агентства, протесты начались из-за невыплаты заработной платы и опасений распространения коронавируса в связи с запретом покидать территорию фабрики. Несколько рабочих были ранены, и на место происшествия приезжали дополнительные отряды полиции, добавил источник.

"Я действительно боюсь этого места, теперь мы все можем быть заражены коронавирусом", - говорит рабочий в одном из роликов по версии Bloomberg. "Вы посылаете нас на смерть", - добавил другой сотрудник предприятия Foxconn в общении с менеджером предприятия.