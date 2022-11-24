Поляки начали скупать товары для отопления

Жители Польши начали скупать всевозможные товары для отопления и производства энергии на фоне энергокризиса, увеличив спрос на некоторые виды товаров на 1519%. Об этом пишет Business Insider Polska, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Изменились цены и популярность многих продуктов. В среднем покупки подорожали немного - чуть более 6%, - но в некоторых категориях рост составил более 40%. Интерес к продуктам, связанным с отоплением, значительно возрос. То есть текущая ситуация на энергорынке влияет на электронную коммерцию", - отметили в публикации.

По данным издания, ссылающегося на отчет Ceneo, спрос на генераторы электроэнергии вырос на невероятные 1519%. То есть покупатели хотят защититься от последствий энергокризиса. При этом похожий спрос наблюдался и в августе, когда стоимость газа резко выросла.