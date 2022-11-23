Владельцы «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность продажи клуба

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" может быть продан после 17-летнего владения. По данным Sky News, владельцы рассматривают различные варианты продажи, возможно, самого известного футбольного клуба в мире. Также обсуждаются частичная продажа и партнерство с третьими сторонами, передает телеканал "Известия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, официального заявления о продаже клуба пока не было, однако оно может появиться в ближайшее время. Ранее "Манчестер Юнайтед" покинул Криштиану Роналду. Стоит отметить, что в 2008 году "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов. Клуб занимает 3-е место в списке самых дорогостоящих ФК мира.