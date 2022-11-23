https://news.day.az/world/1513665.html В Ереване полиция задержала председателя партии
В Ереване полиция задержала председателя партии
Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, намеревавшийся провести акцию против проведения Саммита ОДКБ в Ереване, доставлен в отделение полиции.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба полиции Еревана.
Сообщается, что в связи с попыткой проведения акции на улице Пароняна задержаны 4 человека, в их отношении применена статья 182 (неподчинение законным требованиям полицейских) Кодекса об административных правонарушениях.
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