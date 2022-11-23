В Ереване полиция задержала председателя партии

Лидер Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, намеревавшийся провести акцию против проведения Саммита ОДКБ в Ереване, доставлен в отделение полиции.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба полиции Еревана.

Сообщается, что в связи с попыткой проведения акции на улице Пароняна задержаны 4 человека, в их отношении применена статья 182 (неподчинение законным требованиям полицейских) Кодекса об административных правонарушениях.