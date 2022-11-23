Банк Японии проведет испытания цифровой иены

Банк Японии следующей весной начет испытания с тремя крупными банками и региональными банками Японии с намерением выпустить цифровую иену. Об этом газета Nikkei сообщила в среду, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Центральный банк может в 2026 году принять решение об эмиссии цифровой валюты после проверки этой темы в течение двух лет на предмет того, возникнут ли проблемы с депозитами или со снятием средств с банковских счетов.