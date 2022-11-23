Немцы пожаловались на вынужденный отказ от походов в кафе

На фоне экономического и энергетического кризисов в Германии местным жителям пришлось изменить образ жизни ради экономии из-за выросших цен. Если раньше поход в кафе или ресторан для некоторых немцев был привычным делом, то на сегодняшний день для этого должен быть уже особый повод, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Так, 50-летний житель небольшого района под Берлином рассказал, что сократил походы в общепит до минимума. Если же раньше он ходил в свой любимый индийский ресторан и платил за самое недорогое блюдо в районе €9, то сегодня за него придется выложить уже около €12. Он также отметил, что в цене выросли и продукты на полках в магазинах.

В целях экономии реже стала ходить в кафе и 30-летняя жительница Берлина. Она призналась, что стала чаще готовить дома, а места для встречи с друзьями стала выбирать парки, а не общепиты. Но если же она оказывается в кафе, то на чаевых официантам не скупится, так как знает, что им приходится сейчас непросто.

"Я сама работаю в сфере услуг, поэтому мне известно, как сильно доход в такой работе зависит от чаевых. Поэтому, когда я всё же заказываю что-то в кафе, то всегда очень щедра. Но так, конечно, бывает только в том случае, если обслуживание было приятным и меня не игнорировали. Если со мной не были приветливы, мне пришлось долго ждать официанта, то я не оставлю чаевых совсем", - рассказала немка.