Штат Нью-Йорк первым в США ограничил майнинг криптовалюты

Штат Нью-Йорк принял закон об ограничении на майнинг криптовалюты. Об этом 23 ноября сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул", - говорится в сообщении.

Новый закон ввел двухлетний мораторий на выдачу новых и продленных разрешений для электростанций на ископаемом топливе, которые используются для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы. Этот алгоритм используется при майнинге биткоинов и некоторых других криптовалют.