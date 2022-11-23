Стало известно, когда начнут действовать ограничения цен на газ в ФРГ

Правительство Германии приняло решение, что меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление, которые должны были действовать с 1 марта 2023 года, будут иметь обратную силу и начнут действовать с января. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении законопроект, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, запланированные ограничения цен на газ должны вступить в силу с 1 марта следующего года, однако потребители также должны получить льготы в той же степени за январь и февраль "ретроспективно". Данные меры вводятся на срок до апреля 2024 года.

Цены, как ожидается, будут ограничены для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 гигаватт-час в год. Стоимость газа для них будет установлена на уровне до 12 центов за киловатт-час, на электроэнергию - до 40 центов за киловатт-час. Для централизованного теплоснабжения цена будет ограничена до 9,5 центов за киловатт-час. С января также планируется снижение стоимости газа для промышленности, которая будет установлена на уровне до 7 центов за киловатт-час.

В основном ограничения цен на газ, электроэнергию и отопление должны финансироваться за счет пакета государственной помощи, который правительство Германии выделило на меры поддержки населения в условиях энергокризиса. В общей сложности его объем составляет €200 млрд. Официально законопроект должен быть одобрен кабинетом министров ФРГ в среду.