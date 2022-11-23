Жителям юга Англии вновь разрешили поливать газоны и мыть машины из шлангов

Самая крупная занимающаяся водоснабжением британская компания Thames Water сняла запрет на использование шлангов для сельскохозяйственных нужд, который она ввела в августе. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы благодарны нашим клиентам за их поддержку в экономии воды в течение запрета на использование шлангов. <...> Мы тщательно обдумали наше решение снять запрет", - приводит агентство слова директора компании Сары Бентли.

По оценкам Thames Water, сейчас уровень воды восстанавливается и приходит к нормальному уровню почти во всех водохранилищах региона.

12 августа британское Агентство по охране окружающей среды объявило о засухе на значительной части территории Великобритании. После этого компаниям, отвечающим за снабжение водой регионов, стало проще вводить запреты на мытье зданий и автомобилей, а также на использование шлангов и автоматических оросителей для полива садовых растений и газонов.

Ограничения, введенные Thames Water, вступили в силу 24 августа и затронули 15 млн клиентов, живущих на юге Англии - в долине Темзы и Лондоне.