В Африке идет безумная гонка за массовое производство вакцин

Пять африканских стран - Марокко, Руанда, ЮАР, Сенегал и Кения - с прошлого года участвуют в безумной гонке за производство вакцин в крупных масштабах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, зависимость континента от вакцин колоссальна, так как здесь производится лишь 1 проц. потребляемых доз.

Именно пандемия COVID-19 и небольшая солидарность богатых стран побудили Африканский союз (АС) отдать приоритет проектам строительства заводов с целью покрытия 60 проц. спроса на вакцины к 2040 году. За последний год появилось более 30 инициатив, из них пять являются наиболее надежными и, как ожидается, будут введены в действие в 2023 году.

2021 год стал для Африки суровым испытанием. В то время как иммунизация против COVID-19 была развернута по всему миру, континент едва достиг минимального процента.

АС при поддержке Альянса вакцин (GAVI) принял вызов и объявил о своем видении на 2040 год, предложив странам-членам начать инициативы по строительству заводов, которые позволят достичь суверенитета в отношении вакцин.

Сначала идея состояла в том, чтобы производить вакцины против COVID-19, но затем было решено несколько расширить спектр производства. Теперь в приоритете плановая детская иммунизация, борьба с эндемическими заболеваниями, оказывающими разрушительное влияние на Африку, такими как малярия, желтая лихорадка или лихорадка Эбола.

Предполагается, что африканские заводы обладают необходимой технологией для производства продуктов нового поколения, широко распространенных во время недавней пандемии, таких как информационная РНК (матричная рибонуклеиновая кислота).

27 января этого года Королем Марокко Мухаммедом VI в Бенслимане (Касабланка) был заложен первый камень Sensyo Pharmatech - первого завода промышленного производства в стране Магриба. Завод будет отвечать за проект стоимостью 200 миллионов евро по выпуску около 600 миллионов доз в год, что сделает Марокко региональным центром в этой области.

В июне прошлого года Руанда запустила свой проект, начав строительство завода немецкой компании BioNTech в Кигали - столице страны. Инициатива реализуется при активной поддержке ЕС и самой Германии и направлена на производство вакцин против COVID-19 с использованием технологии матричной РНК, а также на новаторские иммунизации, которые в настоящее время разрабатываются, против малярии, СПИДа и туберкулеза, эпидемических заболеваний на континенте.

В Сенегале правительство сыграло решающую роль в продвижении этой инициативы, выделив более 15 миллионов евро и оказав мощную политическую поддержку. Примерно в 40 километрах от Дакара начато строительство завода MADIBA стоимостью около 220 миллионов евро. Финансовую поддержку оказали Европейский инвестиционный банк, США, Всемирный банк. Цель - производство не менее 300 миллионов доз вакцин в год.

Также при активной поддержке ЕС Южно-Африканская Республика стремится в ближайшие месяцы создать автономный производственный завод компании Biovac. ЮАР занимает одно из первых мест с точки зрения научного качества и реальных инвестиционных возможностей. Южноафриканский проект, базирующийся в Кейптауне, имеет стоимость более 175 миллионов евро и направлен на производство 500 миллионов доз в год.

Пятая страна, Кения, также добилась огромного прогресса в своем проекте, но, в отличие от предыдущих четырех инициатив, в данном случае это исключительно частные инвестиции, разработанные Moderna, целью которых является выпуск 500 миллионов доз с вложениями около 400 миллионов евро.

По оценкам, когда пять заводов будут введены в эксплуатацию, не менее 30 проц. спроса на вакцины в Африке будет покрыто в течение пяти лет. А пока гонка продолжается, потому что тот, кто первым закончит строительство завода, займет лучшие позиции в новом сценарии.