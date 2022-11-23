В России загоревшиеся из-за ДТП грузовики тушили шампанским

Шампанским пришлось тушить пожар очевидцам ДТП в Краснодарском крае.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, столкнулись грузовики с зерном и игристым вином, из-за аварии они сразу загорелись. Ждать спасателей времени не было, очевидцы ДТП боролись с пламенем как могли.

Единственная жидкость, которая оказалась под рукой, - шампанское. Пока одни заливали грузовики напитком, другие в это время вызволяли зажатого в раскуроченной кабине водителя.

Решительные действия очевидцев позволили избежать жертв. Пострадавшего шофера спасли, с переломами его доставили в медучреждения. А вот грузовики в итоге выгорели полностью.