https://news.day.az/world/1513750.html В России загоревшиеся из-за ДТП грузовики тушили шампанским - ВИДЕО
В России загоревшиеся из-за ДТП грузовики тушили шампанским - ВИДЕО
Шампанским пришлось тушить пожар очевидцам ДТП в Краснодарском крае.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, столкнулись грузовики с зерном и игристым вином, из-за аварии они сразу загорелись. Ждать спасателей времени не было, очевидцы ДТП боролись с пламенем как могли.
Единственная жидкость, которая оказалась под рукой, - шампанское. Пока одни заливали грузовики напитком, другие в это время вызволяли зажатого в раскуроченной кабине водителя.
Решительные действия очевидцев позволили избежать жертв. Пострадавшего шофера спасли, с переломами его доставили в медучреждения. А вот грузовики в итоге выгорели полностью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре