https://news.day.az/world/1513755.html Лукашенко троллит Пашиняна: "Что ты хмурый такой?" - ВИДЕО
Лукашенко троллит Пашиняна: "Что ты хмурый такой?" - ВИДЕО
В Ереване перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе с участием глав государств и генерального секретаря организации состоялась церемония фотографирования.
Как сообщает Day.Az, во время церемонии премьер-министр Армении Никол Пашинян стоял с недовольным выражением лица. "Что ты хмурый такой?" - сказал подошедший к нему президент Беларуси Александр Лукашенко.
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