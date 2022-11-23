Лукашенко троллит Пашиняна: "Что ты хмурый такой?"

В Ереване перед началом заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе с участием глав государств и генерального секретаря организации состоялась церемония фотографирования.

Как сообщает Day.Az, во время церемонии премьер-министр Армении Никол Пашинян стоял с недовольным выражением лица. "Что ты хмурый такой?" - сказал подошедший к нему президент Беларуси Александр Лукашенко.