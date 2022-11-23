Турция будет развивать сотрудничество с Кубой

Турция полна решимости увеличить объем торговли с Кубой до 200 миллионов долларов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В этом направлении мы сначала оценили возможности для развития существующего сотрудничества в таких областях, как энергетика, туризм, строительство, сельское хозяйство, развитие , здоровье и охрана окружающей среды", - сказал он.

Президент Эрдоган и президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес провели в Президентском комплексе совместную пресс-конференцию после встреч один на один и подписания ряда соглашений.

В своем выступлении Эрдоган напомнил, что последний визит на уровне президента Кубы в Турцию состоялся во время правления революционного лидера Фиделя Кастро в 1996 году по случаю Саммита Хабитат, состоявшемся в Стамбуле. Президент отметил, что он был первым президентом Турции, посетившим с официальным визитом Кубу в 2015 году.

Президент Турции продолжил свое выступление следующими словами: "Визит президента Кубы Бермудеса имеет особое значение, поскольку он совпадает с 70-летием установления дипломатических отношений между странами. Я считаю, что этот исторический визит станет новым поворотным моментом в отношениях между Турцией и Кубой. Я хотел бы еще раз приветствовать президента и его делегацию в нашей стране".

Отметив, что стороны подтвердили решимость увеличить объем торговли между Турцией и Кубой до 200 миллионов долларов, Эрдоган добавил: "В этом направлении мы сначала оценили возможности для развития существующего сотрудничества в таких областях, как энергетика, туризм, строительство, сельское хозяйство, развития, здоровья и охрана окружающей среды.

Президент подчеркнул, что Turkish Airlines организует 3 рейса в неделю между Стамбулом и Гаваной. Тем самым авиакомпания вносит значительный вклад во все аспекты экономических, социальных и культурных отношений, особенно в туризме.

"Желаю, чтобы визит господина Диас-Канеля, решения, которые мы сегодня приняли и подписанные сегодня соглашения были полезными для обеих сторон". - сказал Эрдоган.