Байден выделил Украине $400 млн.
Президент США Джо Байден издал меморандум о выделении Украине дополнительных $400 млн. в качестве помощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, текст документа обнародован в среду на официальном сайте Белого дома.
Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, этим пакетом помощи предусмотрена передача дополнительного вооружения, боеприпасов и средств ПВО из запасов Министерства обороны США.
Речь идет о:
дополнительных боеприпасах для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
150 крупнокалиберных пулеметах с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;
дополнительных боеприпасах для артиллерийских систем HIMARS;
200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядах;
высокоскоростных противорадиационных ракетах (HARM);
150 транспортных средствах HMMWV;
более 100 легких тактических машин;
более 200 генераторов;
запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.
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