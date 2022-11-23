Байден выделил Украине $400 млн.

Президент США Джо Байден издал меморандум о выделении Украине дополнительных $400 млн. в качестве помощи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, текст документа обнародован в среду на официальном сайте Белого дома.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, этим пакетом помощи предусмотрена передача дополнительного вооружения, боеприпасов и средств ПВО из запасов Министерства обороны США.

Речь идет о:

дополнительных боеприпасах для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

150 крупнокалиберных пулеметах с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным авиационным системам;

дополнительных боеприпасах для артиллерийских систем HIMARS;

200 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядах;

высокоскоростных противорадиационных ракетах (HARM);

150 транспортных средствах HMMWV;

более 100 легких тактических машин;

более 200 генераторов;

запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.