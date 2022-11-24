Никаких договоренностей о встрече Эрдогана и Асада в России нет

Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада теоретически может пройти в РФ при посредничестве российского лидера Владимира Путина, но таких договоренностей пока нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Теоретически может. Но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.