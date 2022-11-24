https://news.day.az/world/1513804.html Никаких договоренностей о встрече Эрдогана и Асада в России нет - Песков
Никаких договоренностей о встрече Эрдогана и Асада в России нет - Песков
Встреча президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада теоретически может пройти в РФ при посредничестве российского лидера Владимира Путина, но таких договоренностей пока нет, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Теоретически может. Но никаких договоренностей на этот счет нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре