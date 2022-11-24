Переговоры ЕС по ограничениям цен на российскую нефть зашли в тупик

Переговоры стран Евросоюза о "потолке" цен на российскую нефть зашли в тупик.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет в среду Bloomberg, ссылаясь на источники.

Представители стран блока не могут прийти к соглашению касательно предельной стоимости российского нефти. По данным агентства, предлагаемое Еврокомиссией ограничение в $65-70 за баррель Польша и страны Балтики считают "слишком щедрым", в то время как Греция и Мальта, которые активно занимаются перевозкой топлива, не хотят, чтобы лимит опускался ниже $70.

"Мы ищем способы, чтобы это решение работало и пытаемся найти общий фундамент для его реализации идеально прагматичным и эффективным способом, в то же время избегая того, что это может привести к чрезмерным неудобствам для стран Европейского Союза", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.