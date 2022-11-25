В Японии оборудуют военные объекты подземными убежищами

Министерство обороны Японии намерено оборудовать свои заново сооружаемые и перестраиваемые объекты подземными убежищами, способными защитить гражданское население даже в случае применения ядерного оружия. Такое положение предполагается включить в разрабатываемую в настоящее время пятилетнюю программу комплексного усиления военного потенциала. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Sankei.

До сих пор проблемами оборудования убежищ занимались в Японии гражданские власти, которые предполагают использовать в таких целях общественные объекты, торговые центры и т. д. Однако, по данным правительственных источников, только 3% из них могут выдержать сильные взрывы и прямые попадания ракет.

Вооруженные силы Японии сейчас имеют более 23 тыс. различных объектов. Из них 40% были построены до 1981 года, когда в стране были приняты более ужесточенные нормы сейсмической безопасности. Не соответствующие им объекты предполагается перестраивать с учетом необходимости создания подземных убежищ, способных принять местное гражданское население.

Их сооружение, отмечает Sankei, будет вестись с учетом, в частности, быстрого развития программы разработки баллистических ракет различных типов, которую проводит КНДР.