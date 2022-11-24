В Китае зафиксирован новый рекорд заболеваемости COVID-19

В Китае за прошедшие сутки выявили 31 656 случаев заражения COVID-19 - это исторический рекорд для этой страны за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР данные, передает Day.Az.

Предыдущий максимум зараженных в Китае за сутки был зафиксирован 14 апреля. Тогда врачи зафиксировали 29 411 случаев заболевания.

По данным госкомитета КНР, у 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, не было симптомов коронавируса.