Кот пытался "зайцем" полететь во Флориду
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Как прикинуться зайцем, может показать кот, которого обнаружили в багаже в нью-йоркском аэропорту. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сначала проверяющих смутила торчащая из чемодана шерсть. А затем на рентгене увидели фигуру безбилетника. 

Самое интересное, что владелец багажа и сам был в шоке. Оказывается, рыжий кот принадлежит его подруге, у которой он гостил. И пока они прощались, кот прыгнул в чемодан и чуть не улетел.