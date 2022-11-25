Кот пытался "зайцем" полететь во Флориду

Как прикинуться зайцем, может показать кот, которого обнаружили в багаже в нью-йоркском аэропорту.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сначала проверяющих смутила торчащая из чемодана шерсть. А затем на рентгене увидели фигуру безбилетника.

Самое интересное, что владелец багажа и сам был в шоке. Оказывается, рыжий кот принадлежит его подруге, у которой он гостил. И пока они прощались, кот прыгнул в чемодан и чуть не улетел.