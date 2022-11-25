Британцев призвали снизить потребление электроэнергии

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант заявил, что жители Соединенного Королевства должны снизить потребление электроэнергии на 15% для преодоления энергетического кризиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Большинству людей необходимо сыграть свою роль в деле снижения нашей энергетической зависимости от [последствий] действий [президента РФ Владимира] Путина в Украине. Вот почему мы поставили национальную цель снизить потребление электроэнергии на 15%", - сказал министр в среду, слова которого приводит газета The Daily Telegraph, во время выступления в комитете по финансам Палаты общин британского парламента.

По его мнению, подобные меры помогут среднестатистической семье сохранить около £500 ($603) в семейном бюджете. Хант также напомнил, что власти Евросоюза намерены снизить потребление электроэнергии на 13%. По оценке партнера консалтинговой компании LCP Delta Раджива Гогны, за последние две недели пиковое потребление электроэнергии в Великобритании выросло более чем на 30% в условиях приближающейся зимы. "Этот спрос должен быть удовлетворен либо за счет внутренних ресурсов, либо через [европейский] континент", - сказал эксперт.

При этом газета напомнила, что ранее французская энергетическая корпорация EDF отложила возвращение в строй как минимум до декабря несколько атомных реакторов, находившихся на ремонте или профилактике. Как добавило издание, это стало неприятным сюрпризом для Великобритании, учитывая, что более половины импортируемой страной электроэнергии приходится на Францию. По данным за 2021 год, импорт обеспечивает 7% всего электропотребления в королевстве. На фоне необходимости увеличения выработки электроэнергии внутри Великобритании компания Rolls-Royce призвала британские власти вступить в переговоры о финансировании строительства малых ядерных реакторов.

В свою очередь, газета The Times сообщила, что правительство королевства готовится запустить общественную информационную кампанию, призванную побудить жителей страны "сократить размер счетов за электроэнергию за счет выключения бойлеров и радиаторов в пустых комнатах и приема душа вместо ванны". Подчеркивается, что эта инициатива обойдется примерно в £25 млн ($30 млн).