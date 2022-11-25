В США девушка переехала жить в машину, чтобы сэкономить на счетах за ЖКХ. Об этом сообщило издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам, Никиты Крамп большую часть денег она тратила на оплату аренды жилья и счетов за коммунальные услуги. Она рассказала, что после этих расходов у нее оставалось $100.

В качестве эксперимента в 2019 году девушка решила переехать жить в свой автомобиль. Она отметила, что это положительно сказалось на качестве ее жизни. По словам Крамп, она даже оборудовала автомобиль складным столиком, чтобы иметь возможность делать полноценные приемы пищи в машине. В багажнике девушка сделала импровизированный шкаф из четырех контейнеров. Душ она принимает в круглосуточных спортзалах, а ночует в спальных районах.

Как поделилась Крамп, за три года жизни в машине ей удалось накопить $25 тыс. Эти деньги она внесла в залог за фургон.

"Конечно, в такой жизни есть свои трудности, но я из депрессивного человека без денег, которым я была в 2019 году, превратилась в процветающего и активного человека уже год спустя. Финансовая стабильность просто изменила всё, а также заставила меня осознать, насколько сильно я раньше страдала", ― рассказала девушка.

Она рассказала, что в прошлом году начала зарабатывать на создании контента для социальных сетей. Также Крамп получает доход от рекламных интеграций и просмотров.

Однако Крамп отметила, что у такого образа жизни всё же есть минусы. Один из них - отсутствие возможности принять ванну или отдохнуть в уединении.