Индия провела успешное испытание ракеты "Агни-3"

Индия провела испытательный пуск баллистической ракеты "Агни-3", способной нести ядерный боезаряд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны республики.

Ракета была запущена на полигоне на острове Абдул Калам в восточном индийском штате Одиша в Бенгальском заливе.

"Индия осуществила успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности "Агни-3". Испытание было частью регулярных учебных запусков, проводимых командованием стратегических сил", - говорится в заявлении военного ведомства.

В ходе испытания были подтверждены все рабочие параметры системы.

"Агни-3" имеет дальность пуска до 3 500 км. Ракета длиной 17 м, диаметром 2 м и стартовой массой около 50 тонн уже стоит на вооружении Индии.