Британский Верховный суд отказал Шотландии в проведении нового референдума о независимости

Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в проведении нового референдума о независимости, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Cогласно постановлению, Эдинбург не имеет на это права без согласия британского правительства.

Председатель Верховного суда Роберт Рид сказал, что "пять судей были единодушны".

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен выразила разочарование этим решением.

"Закон, который не позволяет Шотландии определять ее собственное будущее без согласия центральной власти в Вестминстере, разоблачает миф о Великобритании как о добровольном партнерстве наций", - написала Стерджен в Твиттере.

Лондон не намерен одобрять проведение голосования, ссылаясь на то, что этот вопрос был решен на референдуме 2014 года. Тогда жители Шотландии проголосовали против выхода из Соединенного Королевства.

Шотландское правительство собиралось провести референдум в октябре следующего года с вопросом "Должна ли Шотландия быть независимой страной?".

Однако Эдинбург, выступающий за независимость, желает пересмотреть решение, утверждая, что выход Великобритании из Европейского союза, против которого выступило большинство жителей Шотландии, серьезно изменил ситуацию.