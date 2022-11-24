В Лондоне арестовали 100 телефонных мошенников

Полиция британской столицы арестовала 100 человек в ходе крупного расследования по делу о телефонном мошенничестве. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Скотленд-Ярда, "более 200 тыс. жителей" королевства получили звонки от телефонных мошенников, которые "похитили около £50 млн" ($57 млн). Подразделение по борьбе с киберпреступностью заблокировало сайт iSpoof, который злоумышленники использовали с 2020 года, чтобы подменивать идентификатор вызывающего абонента и представляться сотрудниками банков, полиции или правительственных учреждений. Только за последнее полугодие по всему миру через iSpoof было сделано около 10 млн таких звонков.

Расследование началось летом 2021 года, его вела лондонская полиция при содействии властей США.

Согласно оценке британского медиарегулятора Ofcom, за июнь - август 2022 года около 700 тыс. жителей Соединенного Королевства пожаловались на телефонных мошенников.