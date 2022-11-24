Пожар уничтожил кафе и склад в России

Крупный пожар этой ночью вспыхнул в подмосковной Балашихе. На Носовихинском шоссе загорелось придорожное кафе, а затем в течение нескольких минут огонь перекинулся на соседний склад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пламя высотой в несколько этажей было видно из всех окрестных домов, две постройки площадью более 750 квадратных метров уничтожены полностью.

15 человек успели покинуть здания еще до прибытия пожарных. По предварительным данным, никто не пострадал.