Судоходство между Азовом и Каспием планируют сделать круглогодичным

Сообщение между Азовским морем и Каспием по водным маршрутам может стать круглогодичным, сообщил в четверг глава Росморречфлота Захарий Джиоев в эфире телеканала РБК, передает Day.Az.

"Речь шла о том, чтобы сделать круглогодичным сообщение между Азовом и Каспием. Важный результат, который мы получили, это то, что проект экономически обоснован", - сказал он.

Джиоев отметил, что, прежде чем приступать к реализации этого проекта, Росморречфлоту необходимо завершить другие крупные стройки, в первую очередь Багаевский гидроузел и Городецкие узлы, заказчиком которых является Министерство транспорта РФ. "Когда они завершатся, тогда уже мы сможем и к этому проекту, так называемого, круглогодичного сообщения между Каспием и Азовским морем [перейти]", - добавил он.

Глава Росморречфлота уточнил, что приблизительная стоимость проекта составляет 100 млрд рублей, что "для такого масштабного проекта не сильно много".