Тайваньская полиция обратилась к мертвецам

В преддверии выборов на Тайване местная полиция взывала на кладбище к умершим, чтобы те остановили потомков от взяточничества и других незаконных действий. Об этом сообщает Taiwan News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видео с полицейской машиной, которая медленно едет по городскому кладбищу, стало вирусным в TikTok после публикации 11 ноября. Сам офицер через громкоговоритель просил умерших остановить их родственников от нарушений законов.

Согласно заявлению полиции, сам сотрудник порядка, проезжая мимо кладбища, решил сымпровизировать, чтобы потом поделиться с семьей и друзьями. Однако после публикации видео набрало 296 тыс. просмотров.

В полицейском участке высказали надежду, что инцидент станет полезным напоминанием для общественности. Сами выборы пройдут 26 ноября.