Британские компании выступили против отказа от законов ЕС

Несколько британских компаний и организаций направили правительству страны письмо, в котором попросили власти отказаться от исключения из свода законов Великобритании в 2023 году ряда европейских актов, сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В письме авторы отметили, что поспешный отказ от европейских законов "вызовет путаницу и беспорядок".

С позиции представителей более тысячи британских компаний, юридических, экологических и других общественных организаций, такой шаг приведет к еще большей неопределенности в кризисный период, когда фирмы борются с инфляцией и ростом цен на электроэнергию.

Правительство Соединенного королевства ранее предложило законопроект, согласно которому европейские акты, не пересмотренные британскими властями до конца 2023 года, будут автоматически исключены из свода законов страны.

Такая мера может распространиться более чем на 4 тыс. европейских законов, перенесенных в британское законодательство во время Brexit для сохранения преемственности правовых и нормативных актов, пишет FT.