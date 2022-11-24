В Шотландии закрыли почти все школы

Подавляющее большинство начальных и средних школ Шотландии приостановили занятия на один день из-за протеста педагогов, требующих повышения заработной платы на 10%. Об этом в четверг сообщила вещательная корпорация Би-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что сегодняшняя акция стала первой с середины 1980-х годов забастовкой учителей, охватывающей всю Шотландию. Лишь несколько школ на Оркнейских и Шетландских островах продолжат работу в прежнем режиме.

Во вторник представители профсоюзов отвергли компромиссное предложение местной ассоциации работодателей, согласившихся увеличить оклады менее чем на 7% учителям, занимающим самые низкооплачиваемые должности. Протестующие сочли это предложение оскорбительным. В свою очередь, министр образования Шотландии Ширли-Энн Сомервилль назвала его справедливым, заявив, что у работодателей недостаточно средств, чтобы удовлетворить требования организаторов забастовки.

Протест шотландских учителей проходит одновременно с началом крупнейшей в истории Великобритании забастовки работников университетов и колледжей в поддержку требований об улучшении условий труда. В рамках этой акции более 70 тыс. представителей 150 вузов выйдут на манифестации 24, 25 и 30 ноября.

В этом году в Великобритании представители ряда профессий объявляли массовые акции протеста, требуя привести оплату их труда в соответствие с растущими ценами. По официальным данным, инфляция в октябре составила 11,1%, что стало высочайшим показателем за последние 40 лет. Так, массовые забастовки устраивали водители столичных автобусов, адвокаты по уголовным делам, сотрудники почты, докеры крупнейшего контейнерного порта Филикстоу. На декабрь намечены стачки британских госслужащих, в том числе сотрудников пограничной службы.