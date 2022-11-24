В Великобритании миграция достигла рекордного уровня

Самый большой поток мигрантов наблюдается в Великобритании с момента окончания Второй мировой войны, 24 ноября сообщила пресс-служба Управления национальной статистики страны, передает Day.Az со ссылкой на Красная весна.

По оценкам, в текущем 2022 году в Великобританию прибыло на 504 000 человек больше, чем в прошлом году. Это представляет собой увеличение на 53% по сравнению с предыдущим послевоенным максимумом чистой миграции в 329 000 человек, установленным в 2015 году.

Данные Управления национальной статистики показывают, что всего в прошлом году в страну прибыло более миллиона человек. В отчете также говорится, что около 35 000 человек переплыли Ла-Манш на небольших лодках в течение года при том, что отчетный период закончился в июне 2022 года. С тех пор число нелегальных мигрантов еще увеличилось и превысило 40 000 человек, согласно данным, опубликованным министерством обороны страны.

Общее количество людей, прибывших в Великобританию, оценивается в 1,1 миллиона человек. По данным статистического управления, основной прирост произошел за счет студентов, прибывающих на учебу. Всего за год до июня 2022 года было выдано 487 000 студенческих виз, что на 71% больше, чем в предыдущем году

Количество людей, получивших убежище в Великобритании по состоянию на июнь 2022 года, было на 24% ниже, чем в 2019 году, несмотря на то, что количество заявлений увеличилось на 77%.

Всего было подано 63 089 заявлений о предоставлении убежища - это самый высокий показатель с 2003 года и на 75% больше, чем во время пика европейского миграционного кризиса в 2016 году.

Количество рабочих виз увеличилось на 72% по сравнению с последними сопоставимыми данными до пандемии в 2019 году: до июня 2022 года было выдано 331 000 виз.