Молдова заявила о скором гуманитарном кризисе

Молдова может столкнуться с гуманитарным кризисом, который ощутит вся Европа. Об этом в интервью BBC рассказал глава МИД республики Николай Попеску. По его словам, 90 процентов страны осталось без электричества.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Молдова лишилась энергии, которую прежде импортировала из Украины. Теперь обесточены не только жилые кварталы, но и общественный транспорт. Даже светофоры прекратили работу.

Кроме того, как заявил столичный мэр, из-за высоких цен на газ и электричество под угрозой оказался кишиневский водоканал. А значит, город может остаться без воды.

23 ноября в Кишиневе начались серьезные пробки после восстановления электроснабжения, поскольку во время блэкаута не работали даже светофоры.