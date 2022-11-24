https://news.day.az/world/1514005.html Мексиканцев перед миграцией в США тренируют на аттракционах - ВИДЕО
Мексиканцев перед миграцией в США тренируют на аттракционах - ВИДЕО
Почувствовать себя мигрантами сейчас могут посетители мексиканского парка Эко Альберто. Там появился необычный аттракцион, который имитирует все этапы и препятствия, ожидающие латиноамериканцев на нелегальном пути в Америку.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во время четырехчасового квеста им предстоит под перекрестным огнем бегать по пустыне, скрываясь от пограничников. И хотя организаторы гарантируют безопасность, ощущения игроки испытывают довольно реалистичные.
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