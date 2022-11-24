Сильное наводнение в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии сильнейшее наводнение практически парализовало движение транспорта. Улицы затопило после того, как на западную часть страны обрушились ливни.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, город Джидда ушел под воду, дороги превратились в реки, в которых потонули автомобили. Многие машины снесло мощным течением. Смывало и водителей, некоторым пришлось вплавь добираться до суши.

Из-за наводнения в городе закрыли все школы и университеты. Приостановить работу из-за непогоды также был вынужден международный аэропорт Джидды.