https://news.day.az/world/1514014.html Сильное наводнение в Саудовской Аравии - ВИДЕО
Сильное наводнение в Саудовской Аравии - ВИДЕО
В Саудовской Аравии сильнейшее наводнение практически парализовало движение транспорта. Улицы затопило после того, как на западную часть страны обрушились ливни.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, город Джидда ушел под воду, дороги превратились в реки, в которых потонули автомобили. Многие машины снесло мощным течением. Смывало и водителей, некоторым пришлось вплавь добираться до суши.
Из-за наводнения в городе закрыли все школы и университеты. Приостановить работу из-за непогоды также был вынужден международный аэропорт Джидды.
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