В Иране в ходе протестов погибли 300 человек, в том числе дети, арестованы 14 тысяч человек - ООН
В ходе протестов в Иране погибли 300 человек, 40 из которых - дети. Это недопустимо.
Как передает Day.Az, об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Терк на специальной сессии Совета Организации по правам человека, посвященной ситуации с правами человека в Иране.
Он добавил, что на сегодняшний день в Иране арестовано около 14 тысяч человек, в том числе дети.
Волкер Терк подчеркнул, что безнаказанность лиц, нарушающих права человека, является одной из главных проблем в Иране, что вызывает недовольство и недоверие: "Поэтому я призываю к независимому, беспристрастному и прозрачному процессу расследования обвинений в нарушениях прав человека".
Комиссар ООН призвал официальные лица Ирана освободить задержанных во время мирных акций протеста и ввести мораторий на смертную казнь.
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