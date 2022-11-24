Главный партнер Apple заплатит протестующим работникам

Тайваньская компания Foxconn, столкнувшаяся с масштабными протестами на заводе в китайском Чжэнчжоу, объявила о готовности выплатить работникам 10 тысяч юаней (1400 долларов) в случае их согласия уволиться, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом пишет Bloomberg. Foxconn - главный партнер Apple, на долю которого приходится 70 процентов производства iPhone.

Решение призвано успокоить недовольных сотрудников, которые устроили массовые стычки с полицией и охраной завода 23 ноября. Кроме того, выплата в размере 1400 долларов, которая превышает среднюю зарплату на предприятии Foxconn, позволит сотрудникам из других провинций добраться до дома. Таким образом руководство также хочет очистить объект от "бунтовщиков" и нанять новых сотрудников из числа местных жителей.

Беспорядки на объекте Foxconn в Китае вспыхнули из-за сохраняющихся длительное время жестких ограничений в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19, которые, в том числе, запрещают рабочим покидать завод. Еще одним фактором роста напряженности стал отказ компании в нарушение обещаний выплачивать новым сотрудникам повышенное жалование, если они не захотят оставаться на заводе до марта. Позже Foxconn объяснило это технической ошибкой компьютера и принесла извинения, пообещав соблюдать все условия, озвученные при найме.

"Наша команда изучила этот вопрос и обнаружила, что во время процесса оформления на работу произошла техническая ошибка. Мы приносим свои извинения за ошибку ввода в компьютерную систему и гарантируем, что фактическая заработная плата будет такой же, как оговорено и в официальных актах при приеме на работу", - приводило заявление Foxconn агентство Reuters. При этом еще 23 ноября компания сообщала, что уже выполнила все свои обязательства перед работниками.

Последние события могут негативно сказаться на темпах выпуска продукции Apple на заводе Foxconn, где работает более 200 тысяч человек. Американская компания уже предупредила, что в четвертом предпраздничном квартале поставит на рынок меньше новых iPhone, чем планировалось ранее.

Также проблемы на предприятии в Китае напоминают об опасности концентрации производственных мощностей в одной стране для Apple и других международных компаний, указывает Bloomberg. Политика нулевой терпимости к коронавирусу и жестких локдаунов со стороны властей КНР приводит к непредсказуемости в торговле и нарушении цепочек поставок. В том числе поэтому на фоне растущих политических рисков Apple переносит часть производства гаджетов в Индию.