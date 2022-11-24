Необходимо создать независимый механизм ООН для расследования нарушений в Иране

Иран должен предоставить международным представителям доступ для расследования нарушений прав человека в стране, сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на 35-й специальной сессии Совета по правам человека, посвященной ситуации с правами человека в Иране, сообщает в четверг Day.Az.

По словам министра, после смерти Джины Махсы Амини, 22-летней девушки, которая была арестована 13 сентября в Иране за неправильное ношение хиджаба, в стране проходят мирные протесты, которые, к сожалению, встречены официальными лицами с насилием и жестокостью.

Бербок отметила, что действия Ирана по отношению к мирным протестующим неприемлемы и нарушают Декларацию ООН о правах человека.

"Необходимо создать независимый и беспристрастный механизм ООН для расследования этих нарушений прав человека, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - добавила она.