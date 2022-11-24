В Румынии разработали поэтапный план развития энергетики

В Румынии разработан поэтапный план развития энергетики в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг на пресс-конференции в Вильнюсе, где он находится с официальным визитом.

"Румынские газохранилища заполнены, однако нам нужен запас прочности, и поэтому мы ведем переговоры о нескольких контрактах на импорт газа из других источников, нежели российские", - приводит его слова агентство Agerpres.

Обеспечение энергии в среднесрочном плане требует доступа к новым ресурсам, отметил Йоханнис, добавив, что в ходе недавней встречи с представителями компании OMV Petrom он "получил твердые обещания, что в течение следующего года будет принято решение об инвестициях и достаточно быстро начнется создание инфраструктуры для добычи газа в Черном море".

По словам президента, все это позволит Румынии достигнуть энергетической автономии, производить достаточно энергии, в том числе для экспорта, и перейти к зеленой энергетике. "К 2050 году мы хотим добиться нейтральности с точки зрения выбросов [углеродов], - сказал он, - то есть к тому времени производство энергии из возобновляемых и ядерных источников будет достаточным и заменит другие энергетические мощности, которые будут модернизированы".