В Алжире казнят фигурантов, устроивших самосуд

В Алжире суд вынес решение о казни 49 фигурантов убийства и надругательства над телом молодого человека. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Al-Masry Al-Youm.

Инцидент произошел в городе Ларбаа-Нат-Иратен провинции Тизи-Узу на севере страны. Молодого человека Джамаля бен Исмаила жестоко убили 11 августа 2021 года.

По словам родственников, молодой человек вызвался добровольцем для тушения пожаров, которые охватили страну. Напавшие якобы заподозрили бен Исмаила в учинении лесных пожаров и решили устроить над ним самосуд.

Позднее в сети появились кадры с избиением и поджогом 38-летнего волонтера.

Правоохранительные органы выдвинули версию, что за убийством алжирца стояла криминальная банда. Полиция задержала в тот момент более 60 подозреваемых.