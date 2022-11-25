Фура протаранила здание кафе в России

Фура протаранила здание кафе на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео момента аварии опубликовал Telegram-канал "ЧП Владимир". ДТП произошло в Петушках.

На представленных кадрах видно, что фура снесла часть кафе "Сарай" в результате неудачного маневра.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Московской области 32-летний мужчина погиб под колесами собственного грузовика.

Мужчина пытался отремонтировать фуру МАН, однако забыл поставить грузовик на стояночный тормоз и оставил коробку передач на "нейтралке". Многотонная машина начала откатываться назад и насмерть задавила водителя, а затем уехала в кювет.