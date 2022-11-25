В Саудовской Аравии и Ираке завили о сохранении приверженности работы в формате ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд и его иракский коллега Хайян Абдель Гани заявили о приверженности своих стран работе в рамках формата ОПЕК+. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в своем совместном заявлении по итогам встречи в Эр-Рияде министры "подчеркнули важность работы в рамках ОПЕК+" и указали, что в случае необходимости "примут дальнейшие меры для обеспечения стабильности нефтяного рынка".