В Берлине экоактивисты парализовали работу аэропорта

Главными антигероями дня стали немецкие экоактивисты. Их акции окончательно перешли черту закона и могли привести к настоящей трагедии. Группа пробралась на летное поле берлинского аэропорта и захватила его. Работа воздушной гавани оказалась парализована, самолеты не садились и не взлетали.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, те, что в этот момент готовили к приземлению, пришлось отправлять на второй круг. За ситуацией следил европейский корреспондент РЕН ТВ Виталий Чащухин.

Климат-терроризм в прямом эфире: активисты перерезают забор берлинского аэропорта обычными кусачками и беспрепятственно проникают на взлетно-посадочную полосу сразу с двух сторон, успевая транслировать каждый свой шаг на многомиллионную аудиторию соцсетей.

А дальше все по накатанной: приклеивают себя к взлетке, разворачивают плакаты, выдвигают требования.

Даже судя по этой видеозаписи, первые полицейские сирены появились спустя не менее десяти минут после вторжения, и те где-то вдалеке. Пока доехали, пока скрутили...

За это время экоактивисты успели даже на велосипеде посреди полосы покататься.

А вот самолеты пришлось экстренно перенаправлять в другие аэропорты, и до сих пор на табло многочасовые задержки как прибывающих, так и отправляющихся из Берлина рейсов.

Группа, которая нарочито называет себя "последним поколением", атакует европейские города на протяжении уже нескольких месяцев.

Климатические демонстранты едва ли не каждый день попадают в заголовки газет, устраивая погромы в музеях, приклеивая себя к асфальту на развязках в утренние и вечерние часы пик.

Недавно из-за их дорожной блокады в том же Берлине скорая помощь опоздала на место серьезного ДТП, в котором в результате погиб сбитый велосипедист.

Учитывая, что германское правительство, в котором, как известно, сейчас заседают в том числе "зеленые", смотрит на это сквозь пальцы, то и вторжение в аэропорт сойдет им с рук - вот с этих самых приклеенных прямо ко взлетно-посадочной полосе.

И это, пожалуй, все, что теперь нужно знать о европейской безопасности полетов, которую так просто оказалось парализовать.