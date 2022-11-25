В Иране происходит «полномасштабный» кризис

По словам главы Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, Иран переживает "полноценный кризис с правами человека", поскольку власти подавляют диссидентов, выступающих против режима, передает Day.Az со ссылкой CNN.

Турк призвал к "независимым, беспристрастным и прозрачным расследованиям" нарушений прав человека в Иране во время специальной сессии Совета ООН по правам человека 24 ноября.

Исламскую Республику охватила волна антиправительственных протестов, вызванных смертью Махсы Амини , 22-летней курдской женщины, задержанной полицией нравов в сентябре якобы за то, что она не носила хиджаб должным образом.

С тех пор власти развязали жестокие репрессии против демонстрантов, местные СМИ пишут о насильственных задержаниях и физическом насилии, которые использовались против группы курдского меньшинства страны.