https://news.day.az/world/1514151.html Мэра бразильского города застрелили на рабочем месте - ФОТО
Мэра бразильского города застрелили на рабочем месте - ФОТО
Вооруженный мужчина застрелил мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре Роберту Масиэл душ Сантуш на рабочем месте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Злоумышленник также выстрелил в сотрудника городской администрации, он госпитализирован с огнестрельным ранением.
По информации правоохранителей, неизвестный в маске ворвался в кабинет главы города около 11 часов (19 часов по московскому времени) и открыл огонь. После этого мужчина скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Чиновник, переизбиравшийся на пост мэра в 2020 году, погиб на месте.
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