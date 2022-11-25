Мэра бразильского города застрелили на рабочем месте

Вооруженный мужчина застрелил мэра бразильского города Лажеаду-ду-Бугре Роберту Масиэл душ Сантуш на рабочем месте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Злоумышленник также выстрелил в сотрудника городской администрации, он госпитализирован с огнестрельным ранением.

По информации правоохранителей, неизвестный в маске ворвался в кабинет главы города около 11 часов (19 часов по московскому времени) и открыл огонь. После этого мужчина скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. Чиновник, переизбиравшийся на пост мэра в 2020 году, погиб на месте.